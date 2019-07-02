Olay, dün akşam saatlerinde, Gaziantep'te meydana geldi. Görevden dönen Ali Başyiğit, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlemeye başladı. Başyiğit’in temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla tabanca ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Başyiğit için ev arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

1 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Başyiğit'in yaşamını yitirdiği belirledi. 1 yıldır Gaziantep’te görev yaptığı öğrenilen polis memuru Başyiğit’in cansız bedeni adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından memleketi Konya’da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA