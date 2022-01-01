Türkiye Tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar

Tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar

Türkiye

Tabancayla vurup hastane önüne bıraktılar

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bir kişi, kendisini silahla yaralayan şahıslar tarafından hastane önüne bırakıldı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, husumetli olduğu Kenan C. (50) isimli şahsı ayağından tabanca ile vurarak yaraladı. Şahıslar sağ ayağından yaralanan Kenan C’yi, kendi araçlarıyla Keskin Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne bırakarak kayıplara karıştı. Acil Servis bölümünde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Keskin İlçe Emniyet Amirliği ise olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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