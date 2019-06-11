Tabeladaki harf hatası sosyal medyada gündem oldu Bilecik’te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşinin babası ve aynı zamanda bir İslam Âlimi olan Şeyh Edebali’nin türbesine giden yolu gösteren trafik levhasında yapılan harf hatası sosyal medyada konu oldu. ‘Şeyh’ kelimesi yerine yanlışlık sonucu ‘Şehy’ yazılan tabelayı gören vatandaşlar, cep telefonuyla tabelayı çekerek sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.