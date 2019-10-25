Tablette dev yarış! İşte 1000 liranın altındaki tabletler

Murat Gülderen/ POSTA

Veliler, internet dünyasında eğitici öğretici içerikler ve oyunlar konusunda hızla bilinçleniyor. Ayrıca zararlı içeriklere karşı uzaktan nasıl kontrol sağlayacaklarını da öğrenmeye başladılar. Halihazırda onlarca ‘ebeveyn kontrol uygulaması’ mevcut. Bu durum da daralan tablet pazarının yeniden canlanmasını sağlıyor.

Pilleri 3 gün gidiyor

Başta öğrenciler olmak üzere herkesin rahatlıkla kullanabileceği güçlü ancak 1000 TL’nin altında fiyatlarda satışa sunulan tabletleri inceledik.

Yoğun işlemcisi, ekran kalitesi, güçlü kameraları, yüksek bellek güçleri, normal kullanımda rahatlıkla 3 gün giden pilleri ve uydu navigasyon sistemleri (GPS) olan bu cihazların 24 ay da garantisi bulunuyor.



