Türkiye 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalanıp Adana polisine teslim edildi

'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalanıp Adana polisine teslim edildi

Türkiye

'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalanıp Adana polisine teslim edildi

Kırmızı bültenle aranan 'Tabut Ali’ lakaplı firari Ali Doğan Efe, Ukrayna’nın Kiev kentinde yakalanıp Adana polisine teslim edildi.

12 Aralık 2021, Pazar 10:19 Son Güncelleme:
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Adana’da 'kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma ve tehdit' suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Tabut Ali’ lakaplı firari Ali Doğan Efe (35), Ukrayna’nın Kiev kentinde polisler tarafından yakalandı. Türkiye’ye getirilen ve Adana polisine teslim edilen Efe, tutuklandı.



21 YIL HAPİS CEZASI

Polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Ali Doğan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA KARARI

Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi firari hükümlünün Ukrayna’nın Kiev kentinde olduğunu saptadı. Polis, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe’yi Kiev’de saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye’ye iade edildi. 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana’ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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