Tacik medyası: Cezaevinde çıkan isyanda 30 kişi öldü
Tacikistan’ın batısında bulunan Vahdat şehrindeki cezaevinde çıkan isyanda 30 mahkum hayatını kaybetti
Tacik medyası, ellerinde bıçaklar bulunan 30 kadar DEAŞ hükümlüsünün 3 cezaevi görevlisini rehin aldıklarını ve öldürdüklerini; bu sırada isyan ve kargaşa çıktığını duyurdu. Cezaevi güvenliğinin müdahalesi sonrası isyanın bastırıldığı; 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz yıl da, Khujand şehrindeki yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 27 kişi ölmüştü.
DHA