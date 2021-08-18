Türkiye Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli gözaltına alındı

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 00:27 Son Güncelleme:
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Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şüpheli, küçük çocuklara, taciz girişiminde bulundu.

Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sevk edildi.

Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis, aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

Mahalle sakini Yusuf Yıldız, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA)

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