Taciz iddiasında bulunan tenisçi Peng Shuai kararını verdi

Çin'de devam eden bir taciz depreminin merkezindeki isim olan Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, aniden sporu bıraktığını duyurdu. Fransız yayın kuruluşu L'Équipe tarafından bugün yayınlanan bir röportajda Peng, daha önce eski Çin başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve Çin hükümeti tarafından hiçbir zaman iradesi dışında tutulmadığını söyledi. Peng, 'Cinsel saldırı mı? Hiç kimsenin bana herhangi bir şekilde cinsel saldırıda bulunduğunu söylemedim' dedi.

'AŞK HAYATIMDAKİ SORUNLARIM SPOT VE SİYASETLE KARIŞTIRILMAMALI'

36 yaşındaki Peng, Zhang'a karşı cinsel saldırı iddialarında bulunduğu sosyal medya paylaşımını silmesinin nedenini ise şu sözlerle anlattı;

'Duygular, spor ve siyasetin birbirinden çok farklı üç şey olduğunu söylemek isterim. Aşk hayatımdaki sorunlarım, özel hayatım spor ve siyasetle karıştırılmamalıdır.'

2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Zhang Gaoli tarafından taciz edildiğini açıklayan 35 yaşındaki tenisçiden uzun süre Haber alınamamıştı.

Komünist Parti'de ilk defa yüksek kademedeki bir kişi için yapılan taciz suçlaması sonrası ünlü tenisçinin gözaltına alındığı iddia edilmişti.





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