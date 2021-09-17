Taciz kurbanları FBI ile yüzleşti

ABD’li olimpik jimnastikçiler, milli takımın eski doktoru Larry Nassar’ın (58) tacizlerine Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) göz yumduğunu açıkladı. Milli jimnastikçiler, önceki gün taciz skandalında FBI’ın rolünü soruşturan dava için ifade verdi. Duruşmaya olimpiyat şampiyonu Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman ve Maggie Nichols katıldı. Biles, “Nassar ve onun suçlarına ortak olan tüm sistemi suçluyorum. Ajanlar tacizi anlattığımda ‘Hepsi bu mu?’ diye sordu” dedi. Raisman, taciz şikayetinin ardından FBI’ın tam 14 ay sonra kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Maroney de 2015’teki şikayetinin 17 ay görmezden gelindiğini, sonra da ifadesinin çarpıtıldığını açıkladı. Maroney’in ifadesini alan ajan geçen hafta kovulmuştu. FBI Direktörü Chris Wray, teşkilatın bu konuda savunulacak bir yanı olmadığını söyledi. 120 sporcuyu tacizle suçlanan Nassar, üç yıl önce 175 yıl hapse mahkum edilmişti.







