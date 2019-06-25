Taciz şüphelisi: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Olay, 14 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri E.A. (20) ve Z.E. (20), birlikte yürürken peşlerine Nuri D. takıldı. Nuri D., kısa süreli takibin ardından önlerine geçip, pantolonunun fermuarını açarak, kızlara cinsel organını gösterdi. Kızlar, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kızlar, yanlarından geçtikleri şüphelinin kendilerini takip ettiğini, ardından da cinsel organını gösterdiğini, çığlık atınca da kaçtığını söyledi.

Harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 'cinsel taciz' suçlaması ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından kaydı bulunan Nuri D. olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden Nuri D.'nin tacizde bulunduğu anlar da tespit edildi.

Polis. Nuri D.'yi çarşamba günü Eski Garaj bölgesindeki bir çay ocağında, üzerinde olay günü giydiği kıyafetlerle yakaladı. Gözaltına alınan Nuri D., 2 genç kız tarafından teşhis edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİYLE AYNI GECE BARIŞMIŞ

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nuri D., kızlardan birinin kendisini gülüp, ilgi duyduğunu sandığını öne sürdü. Avukat istemeden kendi savunmasını yapan Nuri D., "O gün alt geçidin orada oturuyordum. İsmini bilmediğim iki kız yanımdan geçti. Kızlardan biri yüzüme baktı. Kız bana gülüyor sandım. Ben de onu takip etmeye başladım. 500 metre takip ettim. Hızlıca yürüyerek önlerine geçtim. Bir anlık kızların bana ilgi duyduğunu sandım. Kızların yanında o şekilde geçtim, kızlar beni gördüler; ama tepki vermediler. Daha sonra yaptığım hareketten dolayı pişmanlık duyarak oradan uzaklaştım. Bazı sıkıntılarımınız olduğu için eşimle bir süredir aram açıktı. Eşimle o akşam özür dileyerek barıştım. Eşim de yanıma döndü. Bir aptallıkla kızın bana ilgisinin olduğunu düşünmesen yapmazdım. Kızlarla konuşup onlara yönelik bir şey söylemedim. Pişmanım. Keşke orada olmasaydım'' dedi.

DHA