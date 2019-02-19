Tacizci motosikletli yakalandı

Şanlıurfa’da motosiklet üzerindeki bir şahıs, yanına yaklaştığı kadın öğretmenleri taciz etti.

30 FARKLI İŞ YERİNE AİT KAMERALAR İNCELENDİ

Toplam 10 kadın öğretmeni aynı yöntemle taciz ettiği öğrenilen motosikletli şahsın kimliği, polisin 30 farklı iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi ile belirlendi.

KAPKAÇ OLAYINDAN HAPİS YATMIŞ

Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Uğur T.’yi gözaltına aldı. Zanlının dört kapkaç olayından kaydının bulunduğu ve cezaevinden 2 Şubat’ta çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



