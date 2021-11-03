Türkiye Tacizcilerin öldürdüğü Haydarcan'ın babası konuştu: Hazmedemiyorum!

Tacizcilerin öldürdüğü Haydarcan'ın babası konuştu: Hazmedemiyorum!

Türkiye

Tacizcilerin öldürdüğü Haydarcan'ın babası konuştu: Hazmedemiyorum!

Ankara'da taciz edilen 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. (17) ve Yunus H. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın (28) babası Nurettin Kılıçdoğan, "Çocuğumla gurur duyuyorum. Ölmesini hazmedemiyorum ama her insanın yapması gerektiği şeyi yaptığına inanıyorum" dedi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 12:13 Son Güncelleme:
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Geçen pazar günü Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana gelene olayda kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca kavga çıktı. Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H. gözaltına alındı. Kavga sırasında Haydarcan Kılıçdoğan'ı Mert T.'nin bıçakladığı belirlendi. Mert T. ile Yunus H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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OTOPSİ TAMAMLANDI

Songül ve Nurettin Kılıçdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın otopsi işlemleri adli tıp kurumunda tamamlandı. Haydarcan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra töreninin yapılacağı Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü. Baba Nuretttin Kılıçdoğan, burada taziyeleri kabul etti.

'ÖLMESİNİ HAZMEDEMİYORUM'

Baba Nurettin Kılıçdoğan, "Oğlum orada gezerken iki tane kız çocuğu tacize uğruyor. Kız çocukları 'ağabey bize yardım et' diyorlar. Oğlum da 'gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Bunu demesiyle saldırmaları bir oluyor; görgü tanıklarının veya kızların söylediklerine göre. Söylenecek kelime bulmak çok kolay değil. Ancak her aile çocukları ile gurur duyar. Ben de çocuğumla gurur duyuyorum. Ölmesini hazmedemiyorum ama her insanın yapması gerektiği şeyi yaptığına inanıyorum. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim. Duyarlı çocuk yetiştirmişim. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Kelimelerle ifade etmek çok zor bu olayı" dedi.

Baba Kılıçdoğan, oğlunun tacizi engellemek isterken saldırıya uğradığını belirterek, "6 yerinde bıçak darbesi var. İki sefer ameliyat oldu, tedavisi olumlu gidiyordu ama kurtarılamadı" diye konuştu.

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/DHA

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