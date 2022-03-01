Türkiye Tacizcisini köy meydanında öldürmüştü... Liseli kız tutuklandı!

Tacizcisini köy meydanında öldürmüştü... Liseli kız tutuklandı!

Türkiye

Tacizcisini köy meydanında öldürmüştü... Liseli kız tutuklandı!

Kars'ta, 'Seni kaçırıp, evleneceğim' dediğini öne sürdüğü 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı köy meydanında öldüren 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

01 Mart 2022, Salı 16:34 Son Güncelleme:
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Kars'ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, 'Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim' diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. 

A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri A.E.'yi evinde silahla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemi sona eren A.E., bugün adliyeye çıkarıldı.



'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Savcılıkta ifade veren A.E.’nin “Beni bir süredir rahatsız ederek, 'Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim' diyordu. Bu lafları beni rahatsız ediyor ve korkutuyordu. Olay günü köy meydanındaki çeşmeye gittim. Evi karşıda olan Birdal Doğan, beni görerek yine aynı söylemlerde bulundu. Ben de üzerimdeki babama ait silahla kendisine ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, pişmanım” dediği öğrenildi. Liseli A.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Birdal Doğan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu, A.E.’nin ise ilçedeki pansiyonda kaldığı, cuma günü izin alarak köye geldiği öğrenildi.

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)

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