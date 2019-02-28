Tacizden beraate bakanlık engeli

Kayseri’de 2017’de 16 yaşında olan B.K. adlı erkek çocuk, özel bir hastanede ameliyat oldu. Hastanedeki tedavisinin ardından B.K.’nın psikolojisi bozuldu. B.K.’nın yaşadıkları psikiyatra gitmesiyle ortaya çıktı. B.K. hastanede doktor İ.G.’nin cinsel tacizine uğradığını önce psikiyatra sonra ailesine anlattı.

B.K., genel cerrah İ.G.’nin kendisine yolladığı mesajları da ailesine gösterdi. Ailenin suç duyurusu üzerine doktora cinsel istismar ve tacizden dava açıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

B.K. ifadesinde, doktorun muayene sırasında kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ve “Erkek güzelisin, beni bile etkiledin” dediğini anlattı. Davaya bakan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, İ.G. hakkında beraat kararı verdi. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. Bakanlık karara itiraz ederek, dosyayı bir üst mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Üst mahkeme, ameliyatın ardından mağdurun sanığa teşekkür ifadelerine karşılık, sanığın yolladığı mesajlarla cinsel taciz suçunu işlediğini kaydetti. Bu nedenle üst mahkeme, doktor İ.G.’yi cinsel tacizden 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin gerekçeli kararında, doktor İ.G. tarafından B.K.’ya cinsel çağrışımlar içerecek mesajlar gönderildiği ve cinsel taciz suçunun işlendiği bildirildi. Buna rağmen doktor, aynı hastanede görevine devam ediyor. Kayseri Tabipler Odası doktor İ.G. hakkında idari soruşturma başlatırken, B.K.’nın ailesi ise İ.G.’ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

‘KÂBUSUM OLMUŞTU’

B.K.’nın avukatı Emrah Şahin’e gönderdiği mektup, çocuğun yaşadığı travmayı gözler önüne serdi. B.K. mektubunda psikolojik destek aldığı dönemi kastederek şu ifadelere yer verdi: “O doktoru her gün rüyalarımda görüyordum. İlk duruşmanın yapılacağı gün sabaha kadar uyuyamadım. Nefesim daralıyor ve titriyordum.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milliyet’in gündeme getirdiği cinsel istismar, engelli ve şiddete uğrayan kadınların oluşturduğu kırılgan gruplara yönelik yargılamada sonuna kadar takip projesine ilişkin, “Çalışmalarımız genel itibariyle tamamlandı. Yargılamada sonuna kadar takipçi olacağız. Şiddete uğramış, istimara uğramış mağdur yalnız hissetmeyecek” dedi.

"İSTİSMARA UĞRAYANIN YANINDA OLACAĞIZ"

Gül, dün bakanlığı ile TOBB tarafından TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen, “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu”nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gül, Milliyet’in manşetine taşıdığı konuya ilişkin sorular üzerine, “Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ile çok önemli mesafeler kat ettik. Mağdur odaklı hukuk ve adalet anlayışı çerçevesinde özellikle istismara uğramış, şiddete uğramış kesimlerin yanında olmak adına projelerimiz var” dedi.

Bu konudaki davalarda sürecin takipçisi olmak adına Adalet Bakanlığı’nın çok etkin olacağını belirten Gül, şunları söyledi:

“Bu konuda mağdurların haklarını çok yakından takip edilecek ve farkındalık oluşturucu projelerimizi tamamlayacağız. Bu konuda çalışmalarımız genel itibarıyla tamamlandı. Örselemeden ve yargının sonuna kadar takipçisi olacağımız mağdurunun yanında, şiddete uğramış, istimara uğramış kişi yalnız hissetmeyecek. Yanında, sürecin her anında her boyutuyla takipçisi olacak bir düzenlemeyi hazırladık.” Gül, konuyla ilgili yakın zamanda ayrıntılı paylaşımda bulunacaklarını kaydetti.

Milliyet



