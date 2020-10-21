Yemek Meksika mutfağının vazgeçilmezi: Taco tarifi

Meksika mutfağının vazgeçilmezi: Taco tarifi

Yemek

Meksika mutfağının vazgeçilmezi: Taco tarifi

Tortilla ekmeği arasında bulunan eşsiz bir lezzete sahip olan taco tarifi, Meksika mutfağının en çok sevilen tariflerinden. Sevdiklerinize hazırlamak için taco tarifi arıyor ya da taco nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? En lezzetli taco yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

21 Ekim 2020, Çarşamba 10:16 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz taco tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için taco tarifi arıyor ya da taco nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? En lezzetli taco yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Taco tarifi

Taco malzemeleri

  • 8 taco kabuğu
  • 500 gram kıyma
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 soğan
  • 2 domates
  • 1 kırmızı biber
  • 1 sarı biber
  • 1 yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı acı biber sosu
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Maydanoz

Taco yapılışı

Soğanı küp şeklinde doğrayıp kıyma ile birlikte tavaya alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip orta ateşte kavrulmaya bırakın. Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirip kavrulmuş kıymaya ekleyin. Salça ve biber sosunu ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Biberleri küp şeklinde doğrayıp ayrı bir tavada az zeytinyağı ile soteleyin. Kıymaya ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Birkaç dakika pişirip ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın. Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapın.

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