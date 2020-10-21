Meksika mutfağının vazgeçilmezi: Taco tarifi

Tadını çok seveceğiniz taco tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için taco tarifi arıyor ya da taco nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? En lezzetli taco yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Taco tarifi

Taco malzemeleri

8 taco kabuğu

500 gram kıyma

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2 domates

1 kırmızı biber

1 sarı biber

1 yeşil biber

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

Maydanoz

Taco yapılışı

Soğanı küp şeklinde doğrayıp kıyma ile birlikte tavaya alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip orta ateşte kavrulmaya bırakın. Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirip kavrulmuş kıymaya ekleyin. Salça ve biber sosunu ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Biberleri küp şeklinde doğrayıp ayrı bir tavada az zeytinyağı ile soteleyin. Kıymaya ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Birkaç dakika pişirip ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın. Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapın.



