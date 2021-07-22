Tadına doyamayacağınız karpuz salatası tarifi: Karpuz salatası nasıl yapılır?
Yaz aylarında akla ilk gelen meyveler arasında hiç kuşkusuz karpuz başı çeker. Karpuzu farklı tarifler ile denemek isteyenler için karpuz salatası tarifi oldukça iyi bir alternatif olacaktır. Peki, karpuz salatası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadını çok seveceğiniz karpuz salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
22 Temmuz 2021, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız ve favori lezzetiniz olacak karpuz salatası, evde hızlıca hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif. Karpuz salatası tarifi, yapılışı ve püf noktası...
KARPUZ SALATASI TARİFİ
Karpuz salatası malzemeler
- 1 çorba kaşığı nar ekşisi
- 1 tatlı kaşığı sumak
- Yarım tatlı kaşığı isot
- Yarım limon suyu
- 120 ml zeytinyağı
- 3 dilim karpuz
- 1 adet ufak kırmızı soğan
- 15 - 20 adet taze fındık içi
- Yarım demet taze nane
- 5 dal taze zahter
- Tuz
Karpuz salatası hazırlanışı
Fındıkları hafif kırın. Nane ve zahteri ince ince kıyın.
Nar ekşisi, baharatları, limon suyu ve zeytinyağını iyice karıştırın.
Karpuz dilimlerini soyu, çekirdeklerini çıkarın. Ufak küpler halinde doğrayın. Soğanı ince ince doğrayıp, soğuk sudan geçirin. İyice süzün.
Geniş bir kasede karpuzları, soğanları, fındığı, nane ve zahteri iyice harmanlayın. Karpuzları ezmemeye çalışarak sosu üstünde gezdirin.
İsterseniz beyaz peynirle tatlandırabilirsiniz.
https://www.instagram.com/p/CRmGUjZFNCB/
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