Türkiye TAG Otoyolu (Tarsus-Adana- Gaziantep) kapatıldı! KGM duyurdu

TAG Otoyolu (Tarsus-Adana- Gaziantep) kapatıldı! KGM duyurdu

Türkiye

TAG Otoyolu (Tarsus-Adana- Gaziantep) kapatıldı! KGM duyurdu

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye'den Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı. TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar yağışı engeli! Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) duyurdu. TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldı. Ayrıca kar nedeniyle Samsun-Ankara Yolu, Kavak-Samsun arası da her iki yönden tır trafiğine kapatıldı. İşte KGM tarafından yapılan yazılı açıklama...

26 Ocak 2022, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) devam yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmediğini duyurdu. KGM, Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu da tek tek açıkladı. İşte son durum...

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı bildirildi.

ULAŞIMA KAPANAN YOLLAR

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada "İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Muğla-Kale yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun Kar Yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu iki taraflı olarak araç trafiğine kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AKSARAY- ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentteki kar yağışı akşam saatlerde etkisini arttırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray- Ankara kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan trafik polisleri de araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi. Karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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