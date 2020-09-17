Türkiye Taha Akyol'u dolandıran şüpheliler yakalandı

Taha Akyol'u dolandıran şüpheliler yakalandı

Türkiye

Taha Akyol'u dolandıran şüpheliler yakalandı

Yazar Taha Akyol'u 320 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

17 Eylül 2020, Perşembe 14:21 Son Güncelleme:
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Yazar Taha Akyol'a, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve "Terör örgütleri peşinizde" diyerek, 320 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, gazeteci-yazar Taha Akyol'a, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Terör örgütleri peşinizde" diyerek, 320 bin TL dolandırdığı belirlendi. Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, isimleri tespit edilen şüpheliler dün polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle telefonda Taha Akyol'un görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek, Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.


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