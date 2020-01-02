Simit severlerin kilo almamak için simit tüketmemesine son verecek olan tahıllı simit tarifini rahatlıkla evde yapabilirsiniz. Evde yapmak için "tahıllı simit tarifi, tahıllı simit nasıl yapılır" arıyorsanız detaylar haberimizde.

Tahıllı simit tarifi

Tahıllı simit malzemeleri

- 2, 5 su bardağı tam buğday unu

- 1/2 su bardağı ılık süt

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı maya

Tahıllı simit üzeri için

- 1 çorba kaşığı keçiboynuzu özü

- 1/2 çay bardağı ılık su

- Keten tohumu veya chia tohumu

- Ay çekirdeği içi

Tahıllı simit yapılışı

Karıştırma kabına unu ekleyelim ve ortasında delik açalım. Delik bölümüne ılık sütü, balı ve mayayı ekleyip aktif hale getirelim. Unun üzerine tuz ekleyip iyice yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru 40 dakika kenarda bekletelim ve mayalanmasını sağlayalım. Mayalanma süresi bitiminde hamurdan parçalar kopartıp simit şeklini verelim. Bir tabakta keçiboynuzu özünü suyla karıştırarak kıvamını açalım ve elimizde hazırladığımız simitleri bu karışıma batıralım. Daha sonra çekirdek ve keten tohumlu karışıma simiti batırıp pişirme kağıdı serdiğimiz tepsinin içine alalım.Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 12 - 18 dakika pişirelim.

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