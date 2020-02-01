Tahinli ballı gözleme tarifi: Tahinli ballı gözleme nasıl yapılır?
Kahvaltınıza alternatif tarifler arıyorsanız yada çayın yanına lezzetli atıştırmalık yapmak istiyorsanız tahinli ballı gözleme tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Eğer tahinli ballı gözleme tarifi arıyor yada tahinli ballı gözleme nasıl yapılır merak ediyorsanız "tahinli ballı gözleme tarifi, tahinli ballı gözleme nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
01 Şubat 2020, Cumartesi 14:01 Son Güncelleme:
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Sabah kahvaltılarına yada 5 çaylarına lezzet katacak olan tahinli ballı gözleme tarifi evde yapabileceğiniz bir lezzet.Eğer tahinli ballı gözleme tarifi arıyor yada tahinli ballı gözleme nasıl yapılır merak ediyorsanız "tahinli ballı gözleme tarifi, tahinli ballı gözleme nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Tahinli ballı gözleme tarifi
Tahinli ballı gözleme malzemeleri
- 2 adet yufka
- 6 yemek kaşığı tahin helvası
- 5 yemek kaşığı tahin
- 1 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı fındık
Tahinli ballı gözleme yapılışı
Tahin helvasını elinizle parçalayın. Yufkaları serin. Orta kısmına tahin helvası, tahin, bal ve fındığı serpin. Mektup gibi yufkayı katlayın ve her iki tarafını da güzelce pişirin.