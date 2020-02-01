Sabah kahvaltılarına yada 5 çaylarına lezzet katacak olan tahinli ballı gözleme tarifi evde yapabileceğiniz bir lezzet.Eğer tahinli ballı gözleme tarifi arıyor yada tahinli ballı gözleme nasıl yapılır merak ediyorsanız "tahinli ballı gözleme tarifi, tahinli ballı gözleme nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Tahinli ballı gözleme tarifi

Tahinli ballı gözleme malzemeleri

- 2 adet yufka

- 6 yemek kaşığı tahin helvası

- 5 yemek kaşığı tahin

- 1 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı fındık

Tahinli ballı gözleme yapılışı

Tahin helvasını elinizle parçalayın. Yufkaları serin. Orta kısmına tahin helvası, tahin, bal ve fındığı serpin. Mektup gibi yufkayı katlayın ve her iki tarafını da güzelce pişirin.