Gelen misafirinize rahatlıkla ikram edebileceğiniz tahinli fındıklı kurabiye tarifi, bağımlılık yapacak kadar enfes bir lezzet. Peki, tahinli fındıklı kurabiye nasıl yapılır? Parmaklarınızı yemenize neden olacak tahinli fındıklı kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAHİNLİ FINDIKLI KURABİYE TARİFİ

Tahinli fındıklı kurabiye malzemeler

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

2.5-3 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

Üzeri için;

1 adet yumurta akı

1 su bardağı iri kırılmış fındık içi

TAHİNLİ FINDIKLI KURABİYE YAPILIŞI

Un hariç tüm malzemeleri karıştırın. Unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayın.

Yumurta akını çatal ile çırpın.

Fındıkları iri olacak şekilde doğrayıcıdan geçirin.

Kurabiyeleri önce yumurta akına daha sonra fındığa bulayın.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kontrollü pişirin. Fırından çıkan kurabiyelere asla dokunmayın. Dağılıp parçalanırlar.

Soğudukça sertleşip kıvam alacaktır.



