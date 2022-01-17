Hem besleyici hem de lezzetli kurabiyeler yapmak isteyenlere tahinli kesme kurabiye tarifi olukça iyi bir alternatif. Peki, tahinli kesme kurabiye nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz tahinli kesme kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TAHİNLİ KESME KURABİYE TARİFİ

Tahinli kesme kurabiye malzemeler

250 gram tereyağı

1 su bardağı tahin (200 ml)

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 paket vanilya

4,5 su bardağı un

Üzeri için;

1 adet yumurta akı

1 su bardağı çekilmiş ceviz

TAHİNLİ KESME KURABİYE YAPILIŞI

Hamuru için yoğurma kabına tereyağını alın.

Üzerine yumurta sarısı, toz şeker, tahin ve vanilyayı ekleyerek spatula yardımıyla güzelce karıştırın.

Ardından unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyin ve hamur toparlanmaya başlayınca el yardımıyla yoğurun.

Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettikten sonra çekilmiş cevizi de ekleyin ve son kez güzelce yoğurun.

Hazır olan kurabiye hamurunu tezgaha alın ve el ile kare şeklini verin. Merdane ile parmak kalınlığında açarak hamuru genişletin.

Ardından hamur kesici ile hamurun kenarlarını keserek düzeltin.

Hamuru hamur kesici ile önce dikey ardından yatay kesikler atın ve küçük karecikler elde edin.

Şekillenen kurabiyeleri tezgahtan alın ve üzerini önce yumurta akına ardından ceviz kırığına batırarak fırın tepsisine sıralayın.

Tüm kurabiyeleri aynı işlemi uygulayın.

Hazırlanan kurabiyeleri önceden ısıttılmış 180°C fırında alt üst fansız ayarda yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakın.

Sürenin sonunda pişen ve ilk sıcağı çıkan kurabiyeler servise hazır.



