Kokusuyla iştahları kabartan tahinli kurabiye tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, tahinli kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tahinli kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAHİNLİ KURABİYE TARİFİ

Tahinli kurabiye malzemeler

1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı tahin

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ

Kabartma tozu

Vanilya

3.5 su bardağı un

TAHİNLİ KURABİYE YAPILIŞI

Yoğurma kabının içerisine tahin, sıvı yağ, ceviz içi, pudra şekerini koyup karıştırın. Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip yoğurun. İyice yoğrulan kurabiye hamurunu ceviz büyüklüğünde kopartıp elinizle şekil verin ve pişirme kağıdı serili tepsinin içerisine sırasıyla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 - 20 dakika pişirin. Tamamen soğuduğunda tepsiden alıp servis edin.



