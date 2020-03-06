Tahinli kurabiye tarifi: Tahinli kurabiye nasıl yapılır?
Tahin insan sağlığı açısından oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır. Tahinli kurabiye tarifi ise hem sağlıklı hem de olabildiğince lezzetli bir tariftir. Sevdiklerinize hazırlamak için tahinli kurabiye tarifi arıyor yada tahinli kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "tahinli kurabiye tarifi, tahinli kurabiye nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
06 Mart 2020, Cuma 13:25 Son Güncelleme:
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Tahinli kurabiye tarifi
Tahinli kurabiye malzemeleri
- 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi
- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Kabartma tozu
- Vanilya
- 3.5 su bardağı un
Tahinli kurabiye yapılışı
Yoğurma kabının içerisine tahin, sıvı yağ, ceviz içi, pudra şekerini koyup karıştırın. Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip yoğurun. İyice yoğrulan kurabiye hamurunu ceviz büyüklüğünde kopartıp elinizle şekil verin ve pişirme kağıdı serili tepsinin içerisine sırasıyla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 - 20 dakika pişirin. Tamamen soğuduğunda tepsiden alıp servis edin.