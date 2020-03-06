Tahinli kurabiye tarifi: Tahinli kurabiye nasıl yapılır?

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Tahinli kurabiye tarifi

Tahinli kurabiye malzemeleri

1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı tahin

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ

Kabartma tozu

Vanilya

3.5 su bardağı un

Tahinli kurabiye yapılışı

Yoğurma kabının içerisine tahin, sıvı yağ, ceviz içi, pudra şekerini koyup karıştırın. Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip yoğurun. İyice yoğrulan kurabiye hamurunu ceviz büyüklüğünde kopartıp elinizle şekil verin ve pişirme kağıdı serili tepsinin içerisine sırasıyla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 - 20 dakika pişirin. Tamamen soğuduğunda tepsiden alıp servis edin.