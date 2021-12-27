Tahinli misket kurabiye nasıl yapılır? Tahinli misket kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Çay ve kahve keyfinize keyif katacak tahinli misket kurabiye tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, tahinli misket kurabiye nasıl yapılır? Tahinin eşsiz lezzetine doyamayacağınız tahinli misket kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
27 Aralık 2021, Pazartesi 13:03 Son Güncelleme:
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Bir kere tadına bakanın bir daha vazgeçemediği tahinli misket kurabiye tarifi, tek lokmalık nefis bir tarif. Peki, tahinli misket kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tahinli misket kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
TAHİNLİ MİSKET KURABİYE TARİFİ
Tahinli misket kurabiye malzemeler
- 1,5 su bardağı tahin
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Aldığı kadar un
TAHİNLİ MİSKET KURABİYE YAPILIŞI
- Tahin, pudra şekeri, sıvı yağı, kabartma tozunu ve vanilyayı yoğurma kabına alın.
- Elinizle biraz karıştırın, dört, beş bardak kadar ununu ekleyerek yoğurmaya başlayın.
- Gerekirse biraz un ilave ederek ele çok çok az yapışabilir ama sorun değil, elinizle yuvarlayın eğer dağılmıyor top top oluyorsa un koymayı bırakın.
- Cevizden küçük minik minik parçalar koparıp yuvarlayın, ve kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 190 derecede kontrollü olarak 20 -25 dakika kadar pişirin ,, sakın pişerken dokunmayın dağılabilir.
- O yüzden 25 dakika sonra fırından çıkarabilirsiniz veya kendi fırınınızın ayarına göre pişirme yapabilirsiniz.
- Tepside kendi halinde soğumaya bırakın.
- Daha sonra üzerine hafifçe pudra şekeri eleyin, servis tabağına çıkarın.
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