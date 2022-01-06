Yemek Tahinli muhallebi nasıl yapılır? Tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Tahinli muhallebi nasıl yapılır? Tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Tahinli muhallebi nasıl yapılır? Tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Tahinli muhallebi nasıl yapılır? Tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kadife gibi kıvamıyla tadına doyamayacağınız tahinli muhallebi tarifi, hem lezzetli hem de besleyici bir tarif. Peki, tahinli muhallebi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

06 Ocak 2022, Perşembe 13:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapması kolay lezzeti çok güzel olan tahinli muhallebi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, tahinli muhallebi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TAHİNLİ MUHALLEBİ TARİFİ

Tahinli muhallebi malzemeler

  • 1 lt süt
  • 1 çay bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 paket vanilin
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı tahin

Servis için

  • Tarçın ve ceviz

TAHİNLİ MUHALLEBİ YAPILIŞI

  • Tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı konulup güzelce çırpılır ocağa alınır.
  • Göz göz olup kaynamaya başlayınca 1 dk. Daha kısık ateşte pişirilip ocaktan alınır.
  • İçerisine tahin, vanilin ve tereyağı ilave edilip hızlıca çırpılır.
  • Homojen bir kıvam alınca kaselere paylaştırılır üzerine tarçın serpilip ister kıyılmış ister bütün ceviz ile süslenir.
  • Soğuk servis edilir.
İlgili Haberler
Susamlı simit poğaça nasıl yapılır? Susamlı simit poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıKaymaklı kavurmalı bulgur pilavı nasıl yapılır? 5 Ocak MasterChef Ömür Akkor Şef'ten kaymaklı kavurmalı bulgur pilavı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Türkiye'de egzotik meyve rüzgarı
Mehmet Yalçınkaya
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (06 Ocak 2022)