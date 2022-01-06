Tahinli muhallebi nasıl yapılır? Tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kadife gibi kıvamıyla tadına doyamayacağınız tahinli muhallebi tarifi, hem lezzetli hem de besleyici bir tarif. Peki, tahinli muhallebi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
06 Ocak 2022, Perşembe 13:00 Son Güncelleme:
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Yapması kolay lezzeti çok güzel olan tahinli muhallebi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, tahinli muhallebi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TAHİNLİ MUHALLEBİ TARİFİ
Tahinli muhallebi malzemeler
- 1 lt süt
- 1 çay bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı tahin
Servis için
- Tarçın ve ceviz
- Tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı konulup güzelce çırpılır ocağa alınır.
- Göz göz olup kaynamaya başlayınca 1 dk. Daha kısık ateşte pişirilip ocaktan alınır.
- İçerisine tahin, vanilin ve tereyağı ilave edilip hızlıca çırpılır.
- Homojen bir kıvam alınca kaselere paylaştırılır üzerine tarçın serpilip ister kıyılmış ister bütün ceviz ile süslenir.
- Soğuk servis edilir.
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