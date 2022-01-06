Yapması kolay lezzeti çok güzel olan tahinli muhallebi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, tahinli muhallebi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tahinli muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TAHİNLİ MUHALLEBİ TARİFİ

Tahinli muhallebi malzemeler

1 lt süt

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı tahin

Servis için

Tarçın ve ceviz

TAHİNLİ MUHALLEBİ YAPILIŞI

Tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı konulup güzelce çırpılır ocağa alınır.

Göz göz olup kaynamaya başlayınca 1 dk. Daha kısık ateşte pişirilip ocaktan alınır.

İçerisine tahin, vanilin ve tereyağı ilave edilip hızlıca çırpılır.

Homojen bir kıvam alınca kaselere paylaştırılır üzerine tarçın serpilip ister kıyılmış ister bütün ceviz ile süslenir.

Soğuk servis edilir.



