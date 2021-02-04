Yemek Tahinli tarator tarifi: Tahinli tarator nasıl yapılır?

Tahinli tarator tarifi: Tahinli tarator nasıl yapılır?

Yemek

Tahinli tarator tarifi: Tahinli tarator nasıl yapılır?

Lezzetli ve pratik meze tarifi arayanlar için oldukça iyi bir alternatif olan tahinli tarator tarifi enfes bir lezzet. Mersin yöresinde sıklı yapılan bu tarif meze sevenler tarafından tahinli tarator nasıl yapılır merak ediliyor. Tadını çok seveceğiniz tahinli tarator tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

04 Şubat 2021, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meze çeşidi arayanlara en iyi önerilerden birisi tahinli tarator tarifi olur. Sevdiklerinize hazırlamak için tahinli tarator tarifi arıyor ya da tahinli tarator nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tahinli tarator tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Tahinli tarator tarifi

Tahinli tarator malzemeleri

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı tahin
  • 1 adet limon
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5-6 dal maydanoz

Tahinli tarator yapılışı

Limonun suyunu sıkın, sarımsağı ezin. Maydanozları ince ince kıyın. Yoğurt, tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon, tuz ve zeytinyağını karıştırın. Son olarak maydanozu da ilave edip hepsini harmanlayın. Tahinli tarator hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

İlgili Haberler
Sütlü kuru cacık nasıl yapılır? Sütlü kuru cacık tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıÇorti turşusu nasıl kurulur? Çorti turşusu tarifi


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Kara kara dağları aştım da geldim
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Vedat Elik: Hedefimiz bir dünya markası olmak
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (04 Şubat 2021)