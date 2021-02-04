Tahinli tarator tarifi: Tahinli tarator nasıl yapılır?

Meze çeşidi arayanlara en iyi önerilerden birisi tahinli tarator tarifi olur. Sevdiklerinize hazırlamak için tahinli tarator tarifi arıyor ya da tahinli tarator nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tahinli tarator tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Tahinli tarator tarifi

Tahinli tarator malzemeleri

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 su bardağı tahin

1 adet limon

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5-6 dal maydanoz

Tahinli tarator yapılışı

Limonun suyunu sıkın, sarımsağı ezin. Maydanozları ince ince kıyın. Yoğurt, tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon, tuz ve zeytinyağını karıştırın. Son olarak maydanozu da ilave edip hepsini harmanlayın. Tahinli tarator hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.



