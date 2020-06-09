Futbol Tahir Karapınar antrenmana katıldı

Tahir Karapınar antrenmana katıldı

Futbol

Tahir Karapınar antrenmana katıldı

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

09 Haziran 2020, Salı 22:01 Son Güncelleme:
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Antrenman; göreve yeni getirilen Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde saat 19.00´da ısınma ve kuvvet antrenmanıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

DHA

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