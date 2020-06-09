Tahir Karapınar antrenmana katıldı

Antrenman; göreve yeni getirilen Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde saat 19.00´da ısınma ve kuvvet antrenmanıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

DHA