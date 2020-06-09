Tahir Karapınar Fenerbahçe ile anlaşmak üzere

Tahir Karapınar ismi Fenerbahçe için ciddi bir hale gelmeye başladı. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi çalıştırması beklenen Karapınar, sezon sonu ise altyapı koordinatörlüğüne geçecek. Tahir Karapınar ismi ise Emre Belözoğlu'nun önerisiyle gündeme geldi.

1967 yılında İzmir'de doğan Karapınar tüm futbol hayatını İzmir'de geçirdi. Futbolculuk kariyerinde Göztepe ve Altay'da oynayan futbolcu, 2002 yılında emekli oldu ve teknik adamlığa başladı.

2004 yılında efsanesi olduğu Altay'da antrenörlük yapan Karapınar, 5 yıl boyunca birçok kademede görev aldı.

2011 yılında Gaziantepspor'un teknik direktörlüğünü yaptı. 2013 yılında Manisaspor, 2017 yılında ise Konyaspor'da çalıştı.

Tahir Karapınar'ın Pro lisansı olduğu için Fenerbahçe'nin kalan son 8 maçında takımın başında sahaya çıkabilecek.