DHA'ya konuşan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçı öncesi yine gergin açıklamalar yaptı. Kıran, "Galatasaray maçını izlemeye gitmeyeceğim. İki yönetici haricinde de hiç kimseyi göndermeyeceğim, misafir dahil. Bizim maçımıza gelmediler, biz de gitmeyeceğiz. Çıkacağız maçımızı oynayacağız, puan veya puanlar almaya çalışacağız. Alamazsak da bizim bir kaybımız yok zaten. 4 maça puan yazmadık. Bu alacaklarımız ekstra puan olacak" dedi.

Rizespor ile Galatasaray arasında Oğulcan Çağlayan transferiyle başlayan gerginlik artarak devam etmişti. Son olarak Gedson Fernandes'i kiralayan Rizespor'da Başkan Tahir Kıran, "intikam" açıklaması yapmıştı.

Taraftarlığı öğrenecekler!

Taraftarlar son maçta ‘Hamza istifa’ diye bağırdılar sonra yönetim istifaya döndüler. Tamam biz istifa edelim, buyurun gelin yapın. Çıksın bir delikanlıda göreyim, 25 milyon Euro’nun altına girsin. Ya taraftarlığı öğrenecekler ya da gerekirse maçları Rize’de oynamayacağım. Beni başka yollara sevk etmesinler.



