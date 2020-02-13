Futbol Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi

Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi

Futbol

Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Gençlerbirliği oyuncusu Baiano ile girdiği mücadele sonucu kırmızı kart görmüştü. TFF, Sörloth'un cezasını açıkladı.

13 Şubat 2020, Perşembe 17:41 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor forması giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verildiğini duyurdu.

Bordo mavili ekibin deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştığı maçta direkt kırmızı kart gören golcü oyuncunun cezası belli oldu.

TFF Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

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