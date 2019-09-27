Tahkim Kurulu Ali Koç’un cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 27 Eylül 2019 günlü (44) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2019/295 - K.2019/327 Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK’nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30’da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI’nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç’un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile, karar verilmiştir."

DHA