Kurul ayrıca Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle aldığı 2 resmi müsabakadan men cezasının da onanmasına, oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

İSTANBUL,(DHA)

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