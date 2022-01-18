Futbol Tahkim Kurulu, İlhan Palut'un cezasını onadı

Tahkim Kurulu, İlhan Palut'un cezasını onadı

Futbol

Tahkim Kurulu, İlhan Palut'un cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezasını onadı.

18 Ocak 2022, Salı 00:08 Son Güncelleme:
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Kurul ayrıca Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle aldığı 2 resmi müsabakadan men cezasının da onanmasına, oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

İSTANBUL,(DHA)

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