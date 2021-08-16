Tahmin edilemez etkiler - Uranüs retrosu

Merhaba sevgili Posta Okurları, bu hafta ilişkilerimiz ve kadersel yolumuz üzerine gezegen etkilerini yine hep beraber değerlendirelim. 16 Ağustos Pazartesi günü Merkür’ün Ay Düğümleriyle kare açısı ve aynı gün Venüs’ün burç değiştirmesi, 19 Ağustos Perşembe günü Merkür-Mars kavuşumu, 20 Ağustos Cuma günü Güneş-Jüpiter karşıtlığı, Uranüs retrosu ve Merkür-Uranüs uyumlu üçgen açısının etkili olacağı bir hafta bizleri bekliyor.

EĞİTİM ve İLETİŞİM İLE İLGİLİ KONULARA DİKKAT

Haftamıza iletişim gezegeni Merkür’ün Ay Düğümleriyle zorlu bir kadersel bağlantı kurmasıyla başlıyoruz. Merküryel aktivite olarak değerlendirebileceğimiz her türlü konuşma, yazma, iletişim ve anlaşma işlerimizde mücadele etmemizi gerektirecek durumlar meydana gelebilir. Karşılıklı iletişimde yanlış anlaşılmalar veya zorluklar söz konusu olacağından dikkatimiz büyük ölçüde dağılabilir. Bu hafta eğitim ile ilgili konularda da zorluklar yaşayabiliriz.

İLİŞKİLER DENGEYE GİRİYOR

Pazartesi günü ilişkiler gezegeni Venüs’ün yöneticisi olduğu Terazi burcunda seyahat etmeye başlamasıyla ilişkilerimizde denge bulma fırsatı yakalayacağız. 11 Eylül’e kadar Başak burcunda kalacak olan Venüs, hem ilişki kurmamız için harekete geçmemize yönelik destekleyici enerji dağıtacak hem de mevcut ilişkilerimizde daha dengeli, anlayışlı ve adaletli bir tutum sergilememize destek olacak. Sanatsal ve sosyal ilişkilerimizde aktif olacağımız 26 günlük bir sürece başlıyoruz.

İLETİŞİM VE AKSİYON KOL KOLA

19 Ağustos Perşembe günü Başak burcunda kavuşacak Merkür ve Mars; iletişim, eğitim ve harekete geçme enerjisini birbirine bağlayacak. Hızlı düşünüp hızlı kararlar alma eğiliminde olabileceğimiz gibi olası sorunlara da pratik çözümler üretebiliriz. Fikirlerimizi dile getirmekten de çekinmeyeceğimiz, ikna edici konuşmalarla çevremizi etkileyebileceğimiz bu bir iki gün yapacağımız önemli görüşmeler varsa ihtiyacımız olan cesareti bulabileceğiz.

ELEKTRİKLİ CUMA

20 Ağustos Cuma günü enerjisi oldukça yoğun ve yüksek geçecek bir gün olarak dikkat çekiyor. Güneş-Jüpiter karşıtlığı, Uranüs retrosu ve Merkür-Uranüs üçgeni kesinleşecek.

Karşıtlık enerjisi içerisinde bulunacak Güneş ve Jüpiter’in getireceği etkiler fazla harcama yapma, israfta bulunma, kendini aşırı bir şekilde ispatlama ihtiyacı olarak kendini gösterebilir. Bugün üstlerimizle olan görüşmelerimizde dikkatli olmakta fayda var. Tutamayacağımız sözleri vermekten de kaçınalım, abartmanın sırası bugün değil.

Karmik gezegenlerden biri olan Uranüs’ün retrosu kadersel yolumuzda dikkat çeker. Orijinal, dikkat çekici, elektrikli ve tahmin edilemez etkileriyle bizi aydınlatan Uranüs önümüzdeki beş ay boyunca retro (geri) harekette olacağından eskiye ait konularda yanlış yapılmış ne varsa bize düşünme ve köklü bir değişiklik yapma ihtiyacına sokabilir. Uranüs’ün etkileri daha çok toplumsaldır. İsyan ve özgürlük en çok vurgu yaptığı konulardır. Boğa burcunda retro sürecinde olacağı için toplulukları özellikle doğa ile ilgili konularda daha aktif bir sürece itebilir. Birçok ülkenin etkilendiği vahşi yangınlarda bireysel ve toplumsal görevlerimizi yerine getirmek için harekete geçilmesi, devrimsel kararların uygulamaya sokulması ihtiyacına vurgu yapacaktır.

Aynı gün Merkür’de Uranüs’e uyumlu bir üçgen açı ile bağlanacağından iletişim konularında yüksek artış bekleyebiliriz.

Kadersel yolumuzda etkili ve elektrikli ve bir hafta bizleri bekliyor. Güzellikler getirsin, sevgilerimle.