Tahmin et (Oyun)

MALZEMELER

1 kağıt, 1 keçeli kalem, makas. / Yaş: 3-5





NASIL YAPILIR?

Bir kağıda 8 duyguyu içeren yüzler çizin. Bunlar; mutlu, kızgın, üzgün, kafası karışmış, iğrenmiş, korkmuş, şaşırmış ve oyuncu yüzlerdir. Daha sonra bu yüzleri ufak kartlar olacak şekilde kesin. Çocuğunuz bakmadan bir kart çeksin ve sizin görebileceğiniz şekilde alnına koysun. Çıkan karttaki yüz ifadesini taklit edin ve çocuğunuz hangi duygu olduğunu bulsun. Rolleri değiştirebilirsiniz! NOT: Oyuna çocuğunuza her bir duyguyu tanıtmakla başlayabilirsiniz.



