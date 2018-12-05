Tahran yılda 25 santimetre çöküyor

İran İnşaat ve İskan Araştırmaları Merkezi'nden bilim adamları, "Nature" dergisinde yayımladıkları makalede, başkent Tahran ve çevresindeki yer çökmesi olgusuna ilişkin araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

2003-2017 yılları arasında uydu fotoğraflarını inceleyen bilim adamları, şehir merkezinin yüzde 10'unu ve kuzeybatıdaki kırsal alanları içine alan bölgenin her yıl 25 santimetre yere battığını tespit etti.

Ani batma sonucu kentteki yol ve binalarda çatlaklar, kırsal bölgelerde ise toprakta derin çukurlar oluştuğu belirtildi. Tahran kırsalında bu şekilde açılan bir çukura düşen bir çiftçinin saatlerce yerin altında kaldığı ifade edildi.

Ayrıca yağmur sularının tarla kenarlarında meydana gelen derin oluklara dolması nedeniyle ekili toprağın yeterli düzeyde sulanmadığı ve bunun ürün hasadını olumsuz etkilediği kaydedildi.

BİLİM ADAMLARINA GÖRE ÇÖKMENİN SEBEBİ YER ALTI SULARI

Bilim adamlarına göre çökmenin sebebi yer altı suları

Bölgedeki yer çökmesi düzeyinin dünyanın en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çeken bilim adamları, bunun sebebinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen barajlar, dönemsel kıtlıklar ve kaçak su kuyuları nedeniyle yer altı sularının tükenmeye yüz tutması olduğunu kaydetti.

Yer altı su yataklarının batma ve göçüklerle dolması nedeniyle yenilenme olanağının da ortadan kalktığına işaret edildi.

15 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Tahran, Asya kıtasının en büyük metropollerinden biri konumunda bulunuyor.

AA