Dünya Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

Dünya

Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

İran'ın güney bölgelerinde şiddetli yağmurlar sele yol açarken Tahran'da mevsimin ilk karı başkenti beyaza bürüdü.

07 Aralık 2020, Pazartesi 18:50 Son Güncelleme:
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Başkent Tahran'ın özellikle kuzey kesimlerinde beyaza bürünen yerlerde vatandaşlar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı. Kar yağışı nedeniyle kentin parklarında güzel manzaralar oluşurken, temizlik işçileri de kar temizleme çalışmalarına başladı.

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İran'ın güney kesimlerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok eyalette kentleri su basmıştı. Diğer yandan ülkenin kuzey bölgelerindeki kar yağışları da yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA


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