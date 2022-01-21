Takdir belgesini getirene bedava lahmacun dağıttı!

Muratpaşa ilçesi, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir restoran, 13 yıldır karne günleri yaptığı kampanya ile öğrencilerin uğrak noktası oluyor. Restoran karne gününde kapısına astığı afişle takdir belgesi alan öğrencilere lahmacun, teşekkür belgesi alan öğrencilere ise lavaş hediye edeceğini duyurdu. Karnesini alan çok sayıda öğrenci restorana gelerek, karınlarını doyurdu. 1 hafta sürecek kampanyanın ilk gününde karnesini alan yaklaşık 600 öğrenciye lahmacun dağıtıldı.

'KAMPANYA 1 HAFTA DEVAM EDECEK'

İşletme sahibi Ahmet Yılmaz "Geleneksel eğitime destek kampanyamızın 13'üncü yılındayız. Buradaki amaç, çocukların eğitimde verdikleri emeğin karşılığının olduğunu anlatabilmek. İleride anlatabilecekleri bir hikayeleri olmasını istiyoruz. 1'inci ve 2'nci dönem takdir alan çocuklarımıza lahmacun hediye ediyoruz. Kampanya 1 hafta devam edecek" dedi.









'ÇOK MUTLU OLDUM'

Belgesini getiren çocuklardan Ali Yılmaz "Öğleden sonra karnemi aldım. Burada bedava lahmacun olduğunu duyunca geldim. Çok mutlu oldum" diye konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte lahmacun almaya gelen Osman Kulaksız ise "Karnemi ve takdir belgemi aldım. Burada bedava lahmacun yiyorum, çok mutluyum. Ağabeylere çok teşekkür ederim" dedi.

Semih ERSÖZLER - DHA







