2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasının ardından sona erecek. 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşarken, haftanın en çok aranılan konuları arasında ‘Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?’ sorusu yer alıyor. İşte, E okul VBS giriş sayfası ve karne notu hesaplama işleminin detayları…

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemi e-okul sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Veli Bilgilendirme Sistemi’nde öğrencilerin, sınavlardan aldığı notlar, sözlü ve projelerden aldığı notlar, devamsızlık bilgisi, dönem sonunda alınan belgeler ile yıl sonu başarı puanı gibi bir çok bilgi yer alıyor.

Takdir teşekkür hesaplama işleminin yapılabilmesi için öğretmenlerin e-okul VBS sistemine öğrencilerin dönem içindeki tüm notları girmiş olması gerekiyor. Eğer tüm notlar sisteme yüklenmiş ise yıl sonu başarı puanı hesaplanarak öğrencinin takdir teşekkür alıp alamayacağı öğrenilebiliyor.

Eğer öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 ile 84,99 arasında ise bu öğrenci teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 84,99’un üzerindeyse öğrenci takdirname almaya hak kazanır.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne notu ortalaması özellikle ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye ve liseden üniversiteye geçişlerde öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle de her dönem sonunda öğrenciler karne notu ortalaması hesabı yapıyor.

Karne notu hesaplaması yapılırken, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanıyor ve çıkan rakam, toplam yazılı sayısına bölünüyor.

Bu işlem tüm dersler için tek tek yapılır ve çıkan notlar toplanır.

Ardından elde edilen puan öğrencinin o dönem aldığı ders sayısına bölünür.

Çıkan sayı karne notu ortalamasıdır.

E-OKUL VBS TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN