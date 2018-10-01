Takı kavgası yüzünden bir günde boşandılar

Çorum’da evlenip en mutlu günlerini fotoğraflarla ölümsüzleştiren çiftin ailesi aynı gece takı kavgası yaptı. Ailesi, gelini düğünden kaçırdı. Damat ihbarda bulununca Çorum polisi ayağa kalktı. Çift bir günde boşanma kararı aldı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 04:48 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 04:48
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'ALTINLAR BİZİM' KAVGASI

Çorum’da Celal T. (30), 10 bin TL verdiği bir aracının yardımıyla tanıştığı Hataylı İclal T. (20) ile perşembe günü nikah kıydı. Cuma günü de düğün yaptılar. takı töreni yapılırken kız tarafı geline takılan altınları almak istedi.

Damat tarafı durumu fark edince kavga çıktı. Ailesi, düğünün ortasında İclal T.’yi bir minibüse bindirip Hatay’a doğru yola çıktı. Celal T. polisi arayıp “Gelini kaçırdılar” diye şikayetçi oldu.

ARACI BİLE PARA ALMIŞ

Kentin tüm çıkışlarını tutan polis, minibüsü çorum-Ankara Karayolu’nda durdurdu. Aile “Kız bizim kızımız. Memleketimize dönüyoruz” dese de polis aileyi karakola götürdü.

Gelinin ailesi 15 bin TL başlık parası, 10 bin TL aracı parası ve takılan altınları geri verince damat şikayetten vazgeçti. Perşembe nikah kıyan, cuma stüdyoda düğün fotoğrafları çektiren çift, aynı günün akşamı boşanma kararı aldı.

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