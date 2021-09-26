Takı kavgasında dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Olay, dün sabah saatlerinde 1 Nolu Bostancı Mahallesi'ndeki Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce evlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde çalışan Dr. Burcu B.K. ile Dr. Ümit K.'nın (30) aileleri, iddiaya göre düğün günü takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi.

Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri B. çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damat Ümit K. ile babası Hasan K. (53) annesi Meryem K. (53) ve kız kardeşi Edanur K.'yi (25) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

‘ZARAR VERMEK İÇİN GELMEDİM’

Emniyetteki sorgusunda "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim. Trabzon'a kimseye zarar vermek için gelmedim" dediği belirtilen Basri B. adliyeye sevk edildi. Öte yandan tedavileri hastanede süren damat ile ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fatih TURAN/TRABZON (DHA)



