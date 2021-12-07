İstanbul Beylikdüzü’nde, hafta sonu yapılan bir düğünde damadın arkadaşlarından biri takı merasimi sırasında damada kırmızı kurdeleye sarılı pompalı tüfek taktı. Takı merasiminin sunumunu yapan kişi, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” dedi.





Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Pompalı tüfek takan arkadaşlar ile gelin ve damat daha sonra beraber fotoğraf çektirdi. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Beylikdüzü Asayiş ekipleri harekete geçti.

"EŞİM İSTEMEDİ GERİ VERDİM"

Yapılan araştırmalar sonunda polisler damat İbrahim Mendaşağu’nun evinde arama yaptı. Yapılan aramalar sonunda pompalı tüfek bulunamazken damat Mendaşağu verdiği ifadede, “Düğünden sonra eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim. Tüfek şu an nerede bilmiyorum” dedi. İfadenin üzerine polis ekipleri bu kez pompalı tüfeği damada takı olarak takan Onur İlkan Demirkol’un evinde arama yaptı.

DÜĞÜN SALONUNA PARA CEZASI

Evde bulunan tüfeğe el koyularak herhangi bir olaya karışmadığı belirlendi. Onur İlkan Demirkol’a, 2521 sayılı, “avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının alımı, satımı ve bulundurulması” kanunu ihlal edildiği gerekçesiyle para cezası uygulandı. Öte yandan düğünün yapıldığı düğün salonunun da ruhsatsız olduğu ve pandemi tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 3 bin 469 lira para cezası kesildi.



