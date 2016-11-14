Takılarınızı canlı ve parlak tutmanın formülleri

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Hepimizin imitasyon takısı vardır. Çoğu zaman ekonomik olmaları nedeniyle çokça satın aldığımız bu takıların renkleri terleme, parfüm kullanımı gibi sebeplerle zamanla kararıyor, bazıları da yeşil bir renk alıyor. Bunun önüne geçmenin çok basit bir formülü var. Evde yapabileceğiniz bu formülle imitasyon takılarınızı yeni hale getirebilirsiniz:Malzemeler:-Alüminyum folyo kaplı bir kap-1 yemek kaşığı tuz-1 yemek kaşığı kabartma tozu-1 su bardağı sıcak suAlüminyum folyo kaplı kabınızın içine tuz, kabartma tozu ve suyu koyun. Karışımı hiç tortu kalmayana kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımın içine takılarınızı koyun. Karışım, takılarınızdaki kararmayı yok edecek ve alüminyum folyonun gümüş rengi soyulan yerlere rengini verecek. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Daha sonra takılarınızı bu karışımdan çıkarın ve temiz, yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Bu işlemin sonunda takılarınızım ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.Yeni almış olduğunuz imitasyon takınızın da kararmasını ve yeşile dönüşmesini engellemek için tırnak cilası kullanın. Evet, yanlış okumadınız tırnak cilası. Tek yapmanız gereken takınızın üzerine az miktarda, takının üstünden dışarı taşmayacak şekilde tırnak cilası uygulamak. Kuruduğunda pırıl pırıl, kararmayan bir takınız olacak.