Takım arkadaşları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc çarpıştı

Brezilya Grand Prix'si ilginç anlara sahne oldu. Ferrari için kabus gibi geçen yarışta takımın iki pilotu Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, birbirleriyle girdikleri mücadelede çarpıştı.

Vettel'in lastiği patlarken, genç pilot Leclerc ise aracının sağ ön süspansiyonunu kırdı. Yarış dışı kalan iki pilot ve tüm Ferrari ekibi büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yarışın 66. turunda meydana gelen kaza öncesi Vettel 4'üncü, Leclerc 3'üncü sırada bulunuyordu. Eğer kaza gerçekleşmeseydi Ferrari'den en az bir pilot podyuma çıkacaktı.





Tarlası yanan Leclerc duruşu





Brezilya Grand Prix'si sezonun 20'nci ve sondan bir önceki yarışıydı. Ferrari, bu yarış öncesinde 479 puanla ikinci sırada bulunuyordu. Yarış sonunda ise puanı ve sıralaması değişmedi.

Brezilya'daki yarışı ise 12 Ekim'deki Japonya Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan eden Mercedes takımının pilotu Max Verstappen kazandı. Sezonun pilotlar bazındaki şampiyonu Lewis Hamilton ise Ferrari'de yaşanın kazanın karlı çıkan ismi oldu ve yarışı 3'üncü bitirdi.



