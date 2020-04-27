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Magazin Takıntılı hayranı Hande Yener'in evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Takıntılı hayranı Hande Yener'in evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Magazin

Takıntılı hayranı Hande Yener'in evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Hande Yener’e taciz mesajları gönderdiği için davalık olan takıntılı hayranı Recep G., bu kez de şarkıcının evine izinsiz girip ona kabus dolu anlar yaşattığı için yargılanacak.

27 Nisan 2020, Pazartesi 10:55 Son Güncelleme:
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Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hande Yener, evine zorla giren ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden 2016 yılında şikayetçi olmuştu. Ünlü popçuya taciz içerikli mesajlar attığı için yargılanıp beraat eden takıntılı hayran, yeniden davalık oldu.

Tedirgin etti

Savcılık, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. Takıntılı hayran, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.


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