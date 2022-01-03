Türkiye Takip sonucu durduruldu! Çalıntı arabanın içinden öyle şeyler çıktı ki...

Takip sonucu durduruldu! Çalıntı arabanın içinden öyle şeyler çıktı ki...

Türkiye

Takip sonucu durduruldu! Çalıntı arabanın içinden öyle şeyler çıktı ki...

Kütahya'da polisin takip sonucu durdurduğu çalıntı otomobilde antika tabanca ve kesici aletler ele geçirildi.

03 Ocak 2022, Pazartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bir ay önce çalıntı kaydı bulunan otomobilin Kütahya'ya geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, Y.K'nin kullandığı otomobili, Kütahya- Afyonkarahisar yolu üzerinde takibe alıp, kısa süre sonra 100'üncü Yıl Mahallesi Gülnihal Sokak üzerinde durdurdu.

Polis, şüpheli Y.K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 1 adet antika tabanca, aralarında sallama ve baltanın da olduğu 3 adet kesici alet ile 20 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K., gerekli işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, otomobil sahibine teslim edildi.

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