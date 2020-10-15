Passlogic personel devam takip yazılımı, Sensormatic’in bina otomasyon ve güvenlik sistemlerinin birbiriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayan en önemli yazılım çözümlerinden biri. Kurumlar bu çözümü kullandıklarında hem personel hem de ziyaretçiler için uçtan uca kayıt ve yönetim olanağına sahip oluyor. Sensormatic, ihtiyaca göre geliştirilebilme özelliği ile öne çıkan Passlogic yazılımına son olarak HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama modülü ekledi. Bu özellik sayesinde çözümü kullanan kurumlar personel ve ziyaretçilerinin HES kodunu Passlogic üzerinden sorgulayabilecek. Pandemi döneminde iş yerinde çalışan sağlığının korunması bu teknolojik çözümle kolaylaşacak.

Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce en az 500 çalışanı olan iş yerlerinin kullanabilmesi için HES kodu kurum entegrasyonu servisini hayata geçirdi. 500 ve üzeri çalışana sahip iş yerleri Sağlık Bakanlığı’na başvurarak HES kodu sorgulama iznini alabiliyor. Passlogic uygulamasını kullanan iş yerleri de sisteme kolaylıkla girebiliyor.

Sistemin işleyişiyle ilgili bilgi veren Sensormatic Teknoloji Direktörü Dr. Serdar İnce, sürecin çok basit olduğunun altını çiziyor. İnce konuyla ilgili şöyle konuşuyor: “Hali hazırda kullanılan Passlogic yazılımına eklenen alan sayesinde sorgulama basit şekilde yapılabiliyor. Personel için günlük otomatik, ziyaretçiler için ise anlık yapılan sorgulama sonrasında henüz ana giriş noktasındayken riskli grupta bulunan kişilerin iş yerlerine girmeleri engelleniyor.

Riskli dolaşımın engellenmesi için; personel HES kodunu yetkiliye bildiriyor. Passlogic yazılımında ‘çalışan bilgileri’ kısmındaki ilgili alana kod giriliyor. Sistem ek bir işleme gerek kalmadan Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden günlük olarak otomatik sorgulama yapıyor. Bu şekilde personelin sağlık durumu güncel şekilde takip ediliyor. Riskli grupta olan personelin geçiş yetkileri otomatik olarak bloke edilirken ilgili birimlere durum raporu iletiliyor. Benzer şekilde ziyaretçiler de HES kodunu danışmaya iletiyor. Yazılım üzerinden yapılan anlık sorgulama sonrasında riskli grupta bulunan kişiler için sistem uyarı veriyor ve bu sayede riskli görünen kişilerin iş yerlerinde dolaşımının önüne geçiliyor.”