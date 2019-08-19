Takipçileri çözemedi! Nusret hangi dili konuştu?

Nusret'in 2 yıldır İngilizce dersi aldığını bilmeyen takipçileri ikilinin diyaloğunu anlamak için çok uğraştı.

İşte videonun altına Nusret için yazılan mesajlar:

''Abi Luka ile hangi dili konuştun? Merak ettim'', ''Sadece ağzını oynatıyorsun, karşıdaki de anladı ya. Sana helal olsun'', ''Nusret yeni bir dil icat etti, onu kullanıyor'', ''İçinden konuşmak bu olsa gerek.''

Haberin fotoğrafları için tıklayın Nusret etin içine koyduğu tek taş yüzükle sosyal medyanın gündemine oturdu



