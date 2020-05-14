Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde üniversiteye gitmek istediğini söylemiş, yaklaşan sınavlar için matematik testi çözmeye başlamıştı. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çocuk Gelişimi veya Psikoloji eğitimi almanın hayalini kuran oyuncu, karantinada ders çalışmaktan sıkılmış olacak ki, geçtiğimiz gün kafa dağıtmak amacıyla yapboz yaptı. Ne var ki, seçtiği 40 parçalık yapboz 4 yaş ve üzeri çocuklara yönelikti. Hal böyle olunca sosyal medya dalgalandı!

"Aşı mı buldunuz?"

Takipçileri şu yorumları yaptı:

“Geçmişte yaşamayı acilen bırakmalısın.”

“Taş gibi kadını manyak ettiler ya.”

“Bu kız YKS’de rakip tanımaz, kesin ful çeker.”

“Bazen içindeki çocuğu saklaman lazım.”

“Bir aşka inanıp 150 yıl toparlanamamak... Tövbeler olsun.”

“Kaç saatte bitirebildi acaba?”

“Ey Oxford bekle bizim Merve’yi.”

“Mervecik anaokuluna giderken.” Merve bu yorumlara şu karşılığı verdi: “Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı. 10’luk puzzle yapacağım eğleneceğim. Siz karantinada atom mu parçalıyorsunuz, aşı mı buldunuz?”



