Üç yıldır ekranlarda olmamasına karşın adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurmuştu.Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

'Bir sen eksiktin'

Bu açıklamaya ilk tepki Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaşmıştı. Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıkladı.

Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekti.

Takipçileri şaştı kaldı

Şarkıcılık sürprizi sonrası 33 yaşındaki oyuncuya, takipçilerinden "Hangi ara sözlerini yazdın da şimdi klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.

'Aldattım da aldatıldım da'

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj veren Boluğur, "Aldattın veya aldatıldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti.

"Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net! Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim."







